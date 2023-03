Ti amo più del cielo…” Totti innamorato di un’altra | non è Noemi | Batticuore

Leggi su howtodofor

(Di domenica 26 marzo 2023) Francescoancora al centro del gossip e questa volta c’è l’ombra didonna che non è. Ecco cosa è successo. Il celebre ex calciatore Francescodopo la separazione da sua moglie Ilary Blasi continua a far parlare di sé per la sua vita sentimentale. In effetti, l‘attenzione mediatica sul pupone non si arresta e tanti paparazzi seguono incessantemente Francesco nei suoi spostamenti immortalando la sua quotidianità. Adesso accanto ac’è, la donna che ha fatto capitolare la solida unione con Ilary Blasi ed un matrimonio lungo ben vent’anni.e la flower designer più invidiata di Roma vivono ora in un lussuoso attico a Roma Nord pronti a costruirsi una nuova famiglia insieme dimenticandosi delle loro storie passate. ...