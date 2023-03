Thuram-Inter | tentativo Newcastle ma il club favorito è un altro

Leggi su inter-news

(Di domenica 26 marzo 2023) Ilsi sarebbe inserito nella corsa per Marcus, attaccante in scadenza di contratto con il Borussia Monchengladbach, su cui ci sarebbero anche, Juventus (e non solo). SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da SportItalia, i dirigenti delhanno contattato gli agenti di Marcusprovando ad ottenere il sì dell’attaccante. Il francese ha un’offerta dae Juventus, ma ilindicato comeè il Bayern Monaco. Da vedere se ilinglese cambierà questa situazione. Fonte: SportItalia.com-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...