Leggi Anche 'Trump arrestato': le foto fake (con errori) create dall'Intelligenza artificiale diventano virali sul web Leggi Anche Trump: 'Voci su un mio arresto martedì, riprendiamoci il Paese - ..."Il procuratore di New York mi persegue per niente, non è un reato, non è un reato minore, non è un affair": nelcomizio della sua campagna presidenziale, all'aeroporto di Waco in, Donald Trump ha attaccato il procuratore Alvin Bragg alla vigilia della riunione del gran giurì che potrebbe decidere ...E' l'accusa lanciata da Trump,inparlando ad un comizio, ildella sua campagna elettorale. Le accuse di corruzionele aveva già fatte nelle scorse settimane, quando affermò che Biden, da ...

Texas, primo comizio elettorale per Donald Trump: "Rieleggetemi e sarete vendicati" TGCOM

Washington. L'entourage di Donald Trump assicura che la scelta di Waco, in Texas, per il primo comizio vero e proprio della sua campagna presidenziale del 2024, non ha nulla a che fare con il 30º ...In Texas primo comizio di campagna elettorale per Donald Trum. Scendendo dal suo jet personale all'aeroporto di Waco, il tyccon è stato accolto dal coro "Usa, Usa" e dall'ovazione di migliaia di fan.