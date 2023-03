Terrorismo | Pietrostefani ed ex br rifugiati in Francia l’ora verità | martedì si decide sull’estradizione

Leggi su ildenaro

(Di domenica 26 marzo 2023) C’è attesa per la decisione della Corte di Cassazione francese chesi pronunceràdei 10 ex terroristi rossi italiani da annia Parigi. Nell’ultima udienza l’avvocato generale della Cassazione aveva concluso per il rigetto del ricorso della Procura generale contro la decisione della Corte d’appello che aveva negato l’estradizione per i dieci ex esponenti della lotta armata. E ora, il 28 marzo prossimo, la Suprema Corte potrebbe chiudere definitivamente questo capitolo degli anni di piombo. Sempre che, ovviamente, non decida di rinviare nuovamente il dossier a una Corte d’Appello, ipotesi tecnicamente comunque possibile. Le difese si dicono certe dell’infondatezza dei motivi del ricorso. “I motivi di impugnazione sollevati dalla Procura generale non hanno alcun fondamento”, ha sottolineato in merito ...