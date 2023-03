Termina in pareggio il test match contro la Cremonese

(Di domenica 26 marzo 2023) Si è concluso con il punteggio di 2-2 ilamichevole disputato questo pomeriggio dai biancazzurri al Campo Sportivo “Soldi”la. La SPAL di mister Massimo Oddo dopo soli sei minuti rompe l’equilibrio grazie a Moncini che, lanciato in profondità, supera il portiere Sarr in uscita ed insacca la rete del vantaggio. Tre minuti più tardi i biancazzurri trovano anche il raddoppio con il tiro dal limite dell’area di Contiliano, che non lascia scampo all’estremo difensore della squadra di casa. In apertura di secondo tempo laaccorcia le distanze con la rete di Ciofani e, ad un quarto d’ora dal termine, i padroni di casa realizzano il gol del definitivo 2-2 con il numero dieci grigiorosso Buonaiuto. La SPAL conclude così la propria settimana di lavoro, con i biancazzurri che riprenderanno gli ...

