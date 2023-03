Tensione in Israele, Netanyahu licenzia il ministro della Difesa. Scontri davanti la residenza del Premier (Di domenica 26 marzo 2023) Il Governo di Israele comincia a perdere i pezzi a causa della riforma sulla giustizia voluta da Benjamin Netanyahu. Bibi ha infatti licenziato il suo ministro della Difese dopo che aveva chiesto di fermare la riforma promossa dall’esecutivo. “Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha deciso di rimuovere il ministro della Difesa Yoav Gallant“, ha dichiarato l’ufficio del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 marzo 2023) Il Governo dicomincia a perdere i pezzi a causariforma sulla giustizia voluta da Benjamin. Bibi ha infattito il suoDifese dopo che aveva chiesto di fermare la riforma promossa dall’esecutivo. “Il primoBenjaminha deciso di rimuovere ilYoav Gallant“, ha dichiarato l’ufficio del ... TAG24.

