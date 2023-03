Tennis, Taylor Fritz: “Con Federer, Djokovic e Nadal in campo, vincere certi tornei era impossibile” (Di domenica 26 marzo 2023) Taylor Fritz, reduce dalla vittoria a Miami contro Emilio Nava, ha parlato in maniera molto chiara ai microfoni dei giornalisti presenti, parlando di come il contesto nel Tennis attuale sia cambiato, ricordando l’imbattibilità raggiunta dai mostri sacri, Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic. Secondo il californiano infatti, la presenza dei super campioni dell’epoca recente aveva reso praticamente impossibile agli altri centrare i successi, non soltanto per le loro qualità tecniche, ma anche per la loro forza mentale. “È molto stimolante adesso partecipare a questi tornei, poiché c’è la sensazione che chiunque possa vincere. Ci sono circa 10 o 15 candidati reali per la vittoria. Chi sta giocando meglio in quella settimana, se la ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023), reduce dalla vittoria a Miami contro Emilio Nava, ha parlato in maniera molto chiara ai microfoni dei giornalisti presenti, parlando di come il contesto nelattuale sia cambiato, ricordando l’imbattibilità raggiunta dai mostri sacri, Roger, Rafaele Novak. Secondo il californiano infatti, la presenza dei super campioni dell’epoca recente aveva reso praticamenteagli altri centrare i successi, non soltanto per le loro qualità tecniche, ma anche per la loro forza mentale. “È molto stimolante adesso partecipare a questi, poiché c’è la sensazione che chiunque possa. Ci sono circa 10 o 15 candidati reali per la vittoria. Chi sta giocando meglio in quella settimana, se la ...

