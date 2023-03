Tennis, Daniil Medvedev: “La sconfitta contro Alcaraz mi ha fatto capire cosa fare contro di lui” (Di domenica 26 marzo 2023) E’ stato un ingresso convincente quello di Daniil Medvedev nel Masters1000 di Miami. Il russo ha dominato la scena, come previsto, nell’incontro del secondo turno che lo vedeva opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Con lo score di 6-1 6-2, il nativo di Mosca ha confermato che le condizioni veloci del campo siano assai gradite. “È bellissimo essere qua a Miami. La città è straordinaria, è fantastico andare a giro e vedere tanta gente qua in vacanza che si diverte… ma è bello anche per noi stare qua a giocare. Ho iniziato bene il torneo e non vedo l’ora di proseguire, sto bene ho voglia di vincere”, le parole a caldo di Medvedev dopo la vittoria, che nel terzo turno giocherà contro lo slovacco Alex Molcan. Con questo riscontro, ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) E’ stato un ingresso convincente quello dinel Masters1000 di Miami. Il russo ha dominato la scena, come previsto, nell’indel secondo turno che lo vedeva opposto allo spagnolo Roberto Carballes Baena. Con lo score di 6-1 6-2, il nativo di Mosca ha confermato che le condizioni veloci del campo siano assai gradite. “È bellissimo essere qua a Miami. La città è straordinaria, è fantastico andare a giro e vedere tanta gente qua in vacanza che si diverte… ma è bello anche per noi stare qua a giocare. Ho iniziato bene il torneo e non vedo l’ora di proseguire, sto bene ho voglia di vincere”, le parole a caldo didopo la vittoria, che nel terzo turno giocheràlo slovacco Alex Molcan. Con questo ris, ...

