(Di domenica 26 marzo 2023) Una nuova immagine, nuove referenze e l'ingresso nel mondo della mixology: ecco la2.0 e come la berremo

Gruppo Lunelli rilancia Tassoni e riposiziona il brand nell'alto di gamma con l'obiettivo di raddoppiare i ricavi nel giro di cinque anni. Rilevato nel 2021 dalla società guidata da Matteo Lunelli, celebre in tutto il mondo ...

Tassoni rilancia la cedrata, e sarà un successo Vanity Fair Italia

Il nuovo mondo Tassoni Tassoni dunque, dopo oltre due secoli, si dichiara pronta a un ambizioso progetto di rilancio, che parta dal territorio e dalla sua storia ma che sia anche in grado di guardare ...Nuovo corso e nuove agenzie per lo storico brand della Cedrata rilevato nel 2021 dalla società guidata da Matteo Lunelli. La campagna pubblicitaria multimediale al via a inizio estate ...