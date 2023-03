Tajani, 'non abbandoniamo la Tunisia, rischio islamizzazione' (Di domenica 26 marzo 2023) "Non possiamo abbandonare la Tunisia, altrimenti rischiamo di avere i Fratelli musulmani che rischiano di creare instabilità. Non ci possiamo permettere l'islamizzazione del Mediterraneo". Così ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) "Non possiamo abbandonare la, altrimenti rischiamo di avere i Fratelli musulmani che rischiano di creare instabilità. Non ci possiamo permettere l'del Mediterraneo". Così ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... welikeduel : 'Il 3 aprile ci sarà la nuova udienza a Piazzale Clodio. Avevamo chiesto la presenza di Meloni e Tajani, per riferi… - nonleggerlo : La famiglia Regeni a @zdizoro: 'Dal suo insediamento questo governo non si è mai fatto sentire sulla tragedia di no… - santegidionews : Alla #Farnesina @Marco_europa con @Antonio_Tajani @padrenz @ChiorazzoAngelo @FIGC presenta la missione umanitaria i… - AgainCarlakak : RT @KiddoBea70: Tajani :' Scelta Regno Unito su munizioni con uranio impoverito non riguarda la ????' La UE no ma la Nato SI e l'Italia ne fa… - doffo_spini : @ultimora_pol Ma gli esperti di dinamiche geopolitiche che stanno facendo storie nei commenti sanno decidere da sol… -