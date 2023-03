“Taglio degli alberi in Colle Aperto? È solo l’ultimo sfregio a chi vive in Città Alta” (Di domenica 26 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con allegate fotografie di una residente in Città Alta che denuncia il Taglio degli alberi nella valletta di Colle Aperto. Spettabile Redazione, non posso esimermi dal dare un seguito alla segnalazione e alla richiesta di chiarimenti in merito allo scempio arboreo perpetrato nella Valletta di Colle Aperto già segnalate dalla signora Rita Stucchi Pedrini. Anche se nessuno ha ritenuto di riscontrare le richieste di chiarimenti dalla stessa in modo assai civile inoltrate, è evidente che il totale disastro sia verosimilmente riconducibile all’Assessorato competente al verde pubblico e pertanto all’assessore Marzia Marchesi, colpevole di un assordante silenzio. Ad ulteriore conferma dello scempio ... Leggi su bergamonews (Di domenica 26 marzo 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera con allegate fotografie di una residente inche denuncia ilnella valletta di. Spettabile Redazione, non posso esimermi dal dare un seguito alla segnalazione e alla richiesta di chiarimenti in merito allo scempio arboreo perpetrato nella Valletta digià segnalate dalla signora Rita Stucchi Pedrini. Anche se nessuno ha ritenuto di riscontrare le richieste di chiarimenti dalla stessa in modo assai civile inoltrate, è evidente che il totale disastro sia verosimilmente riconducibile all’Assessorato competente al verde pubblico e pertanto all’assessore Marzia Marchesi, colpevole di un assordante silenzio. Ad ulteriore conferma dello scempio ...

