Tabellone Masters 1000 Miami 2023 | Alcaraz difende il titolo | Sinner speranza azzurra

Leggi su sportface

(Di domenica 26 marzo 2023) E’ stato sorteggiato ilprincipale del torneodi. Carlosva a caccia del ‘Sunshine Double’ e prova are ilconquistato lo scorso anno: è l’unico modo per restare numero uno del ranking mondiale alla fine del torneo. Jannikovviamente è la nostra punta di diamante, ma laè che anche i vari Musetti, Berrettini, Sonego e Fognini possano fare meglio rispetto a quanto si è visto la passata settimana in quel di Indian Wells. Di seguito ecco ilcompleto in costante aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI...