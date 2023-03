Svizzera-Israele | probabili formazioni e ultime notizie

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 26 marzo 2023) Lacercherà di ottenere due vittorie su due partite di qualificazione quando ospiterànel Gruppo I martedì 28 marzo. I visitatori, invece, sono stati fermati per 1-1 dal Kosovo nella loro prima partita della campagna a Tel Aviv sabato scorso. Il calcio di inizio diè previsto alle 20:45 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreEssendosi classificata come testa di serie nel sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024, ci si aspetta che ladomini il Gruppo I nei prossimi mesi, visto che nessuna delle altre nazioni che la affiancano nel gruppo è classificata tra le prime 50 della classifica mondiale della FIFA. I rossocrociati hanno mostrato il loro dominio sulla ...