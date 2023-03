Svezia, fastidio fisico per Ibrahimovic: l’attaccante del Milan non si è allenato in gruppo (Di domenica 26 marzo 2023) Zlatan Ibrahimovic, convocato in Nazionale per il doppio impegno di qualificazione agli Europei 2024, non ha svolto l’allenamento insieme ai compagni. Come riportano i media locali, l’attaccante del Milan ha infatti accusato un piccolo fastidio fisico, optando dunque per una seduta di allenamento personalizzata. All’apparenza nulla di grave se non un normale acciacco per un 41enne, ma nelle prossime ore verrà comunque fatta chiarezza sulle sue condizioni. Dopo i 20? trascorsi in campo nella sfida contro il Belgio, la sua presenza contro l’Azerbaijan è in dubbio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Zlatan, convocato in Nazionale per il doppio impegno di qualificazione agli Europei 2024, non ha svolto l’allenamento insieme ai compagni. Come riportano i media locali,delha infatti accusato un piccolo, optando dunque per una seduta di allenamento personalizzata. All’apparenza nulla di grave se non un normale acciacco per un 41enne, ma nelle prossime ore verrà comunque fatta chiarezza sulle sue condizioni. Dopo i 20? trascorsi in campo nella sfida contro il Belgio, la sua presenza contro l’Azerbaijan è in dubbio. SportFace.

