Superbonus, governo al lavoro sugli ultimi emendamenti: sconti per case popolari e onlus, come cambiano le scadenze (Di domenica 26 marzo 2023) Ripristino dello sconto in fattura e della cessione del credito per le onlus, il terzo settore e gli istituti per le case popolari (Iacp). Questa la novità principale prevista da un emendamento al decreto sulla cessione dei crediti del Superbonus, che domani approderà al voto della commissione Finanze della Camera per gli ultimi ritocchi. In particolare, il testo raccoglie e riformula le istanze di 33 emendamenti presentati un po' da tutti i partiti, sia di maggioranza che di opposizione. Le nuove regole, si precisa nel testo, riguarderanno solo i soggetti «già costituiti alla data di entrata in vigore» del decreto. Il voto definitivo all'emendamento, come detto, si terrà domani alla commissione Finanze. Il testo, però, è frutto di un accordo di massima raggiunto da ...

