Superate tutte le linee rosse Ora | Putin minaccia il mondo in diretta tv

(Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirconsidera che l'Occidente abbia oltrepassatolee persino quelle rosso più scuro fornendo armi a Kiev.considera i Paesi occidentali "istigatori e mandanti" del conflitto in Ucraina. Lo ha affermato in un'intervista al canale televisivo Rossiya-1, rispondendo alle domande del giornalista Pavel Zarubin. "Un colpo di Stato costituzionale armato: è qui che è iniziato tutto. Siamo stati costretti a proteggere la popolazione della Crimea, comunque, alla fine abbiamo sostenuto il Donbass. Fanno finta di non averci niente a che fare. Sono gli istigatori di questo conflitto e i mandanti. E oggi vengono consegnati altri milioni di munizioni, attrezzature e così via", ha affermato. Parole di fuoco quelle pronunciate da ...