Super Giulia Dragoni: l'ultimo gol dell'italiana della cantera del Barça (Di domenica 26 marzo 2023) Giulia Dragoni, milanese classe 2006, da qualche settimana ha lasciato l'Inter per aggregarsi alla Masía, la cantera del Barcellona: ecco il ... Leggi su video.gazzetta (Di domenica 26 marzo 2023), milanese classe 2006, da qualche settimana ha lasciato l'Inter per aggregarsi alla Masía, ladel Barcellona: ecco il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulia_passante : noi super preoccupati ma lei sta più tranquilla de me - Giulia_Fear : Sono super indietro con le sbobinature. Me ne manca una di giovedì scorso e uno di questo martedì. E per fortuna ch… - Eufemia49863658 : @tiziana_terra ????????Brava, condivido pienamente tutto il tuo pensiero, nessuno come Sangiovanni & Giulia, loro sono… - Ilde54674414 : @_287384445809 @giuliast4bile GIULIA SUPER IN TUTTO ?? - milano_auto_105 : Giulia Super 1.6 -