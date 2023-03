"Sui migranti cambio di passo". Piantedosi e il piano Meloni sugli sbarchi (Di domenica 26 marzo 2023) Il «cambio di passo c'è stato» sul tema dei migranti e soprattutto «per merito di Giorgia Meloni». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, intervistato dal condirettore di Libero Pietro Senaldi. «Ora il tema è tornato al primo posto dell'agenda europea - ha sottolineato - e bisogna dare atto a Giorgia Meloni del grande merito che ha». Poi l'invito «all'Europa e ai paesi che incrociano principalmente questo tema» a «fare qualche passo in più verso l'inevitabile egoismo dei movimenti secondari secondo la regola di Dublino». «Noi, la presidente Meloni in primis, stiamo con forza facendo capire in sede europea che il migliore modo per combattere i movimenti secondari ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 marzo 2023) Il «dic'è stato» sul tema deie soprattutto «per merito di Giorgia». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo, durante il suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega, intervistato dal condirettore di Libero Pietro Senaldi. «Ora il tema è tornato al primo posto dell'agenda europea - ha sottolineato - e bisogna dare atto a Giorgiadel grande merito che ha». Poi l'invito «all'Europa e ai paesi che incrociano principalmente questo tema» a «fare qualchein più verso l'inevitabile egoismo dei movimenti secondari secondo la regola di Dublino». «Noi, la presidentein primis, stiamo con forza facendo capire in sede europea che il migliore modo per combattere i movimenti secondari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene… - fattoquotidiano : I guai della premier. Stress. Pochi impegni sui migranti, disgelo solo con Macron. Ma sia lui che Ursula la pressan… - CarloCalenda : Le conclusioni del Consiglio europeo sui migranti sono vaghe per non dire inesistenti. Non è un fatto positivo per… - gattorosarosa : RT @janavel7: Ma si può essere più ..(censura).. di così?! Piantedosi sui migranti: «Sbarchi favoriti da opinione pubblica». Quest'uomo no… - PaoloCaponetto : RT @GoffredoB: L’opinione pubblica non asseconda le politiche sui #migranti del ministro #Piantedosi, bisognerà cambiare opinione pubblica… -