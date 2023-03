Stranger Things, “C’è una paura profonda”: l’attore racconta tutto (Di domenica 26 marzo 2023) Stranger Things, l’amatissimo attore della serie cult di Netflix ha rivelato la sua paura più grande: di cosa si tratta? Partito come un progetto pilota, Stranger Things è diventata la prima serie tv virale prodotta da Netflix e si potrebbe dire che la crescita della piattaforma streaming sia andata di pari passo con quella della popolarità di questa produzione. Come tutte le cose belle, però, prima o poi dovrà finire e nel caso di questa serie c’è già una data indicativa della conclusione. L’amato attore di Stranger Things parla della sua grande paura – Ansa Foto – Grantennistoscana.itGli autori della serie tv hanno già annunciato che la quinta stagione sarà quella conclusiva, dunque le scene che vengono registrate in questo momento e che verranno ... Leggi su grantennistoscana (Di domenica 26 marzo 2023), l’amatissimo attore della serie cult di Netflix ha rivelato la suapiù grande: di cosa si tratta? Partito come un progetto pilota,è diventata la prima serie tv virale prodotta da Netflix e si potrebbe dire che la crescita della piattaforma streaming sia andata di pari passo con quella della popolarità di questa produzione. Come tutte le cose belle, però, prima o poi dovrà finire e nel caso di questa serie c’è già una data indicativa della conclusione. L’amato attore diparla della sua grande– Ansa Foto – Grantennistoscana.itGli autori della serie tv hanno già annunciato che la quinta stagione sarà quella conclusiva, dunque le scene che vengono registrate in questo momento e che verranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... It4chisGenjutsu : Ho guardato Shameless, poi Stranger Things e adesso Hannibal, ma resto comunque in Shameless mancanzione non ce la… - UAzapp : RT @flpsq: Per creare il sottosopra gli sceneggiatori di Stranger Things si saranno sicuramente ispirati alla stazione dell’alta velocità d… - lellacalvino : RT @flpsq: Per creare il sottosopra gli sceneggiatori di Stranger Things si saranno sicuramente ispirati alla stazione dell’alta velocità d… - dariokrizan1 : Comodoro casi stranger things - sekadarberujar : @HabisNontonFilm @DisneyPlusID ada rasa rasa vecna stranger things pas adegan reno di ending -