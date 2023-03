Stonehenge | secondo una nuova teoria potrebbe essere un gigantesco calendario

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlPrimatoN : Secondo una nuova teoria il sito megalitico inglese sarebbe un calendario astronomico. Gli esperti italiani e spagn… -

L'archeoastronomia ha un ruolo chiave in questa interpretazione poichèpresenta un ...questa teoria, il monumento rappresenta un calendario basato su 365 giorni all'anno divisi in 12 ...Inluogo non si ritrova in nessun elemento diil numero 12, corrispondente al numero dei mesi nell'anno solare. Né si incontrano elementi che possano ricondurre all'esistenza dell'...la nuova ricerca, che arriva a più di 4 millenni dalla costruzione del sito neolitico,sarebbe legato alla connessione tra vita ultraterrena e il solstizio d'inverno. Sarebbe, ...

Stonehenge calendario Tag24

Secondo una nuova teoria pubblicata nella rivista di archeologia Antiquity, il monumento rappresenta un calendario basato su 365 giorni all'anno divisi in 12 mesi da 30 giorni più cinque giorni epagom ...Stonehenge continua ad attirare l’attenzione di studiosi e ricercatori a più di quattro millenni dalla sua costruzione. Giulio Magli del Politecnico di Milano e Juan Antonio ...