Steven Seagal lavora per Putin: "Insegna a menare", il retroscena (Di domenica 26 marzo 2023) L'attore Steven Seagal insegnerà arti marziali ai soldati russi inviati sul fronte ucraino. Non è la trama dell'ennesimo film del Marine protagonista di “Trappola in alto mare”, ma una trovata della propaganda di Mosca. Nello scorso weekend, l'agenzia stampa di Stato Tass ha diffuso le immagini della cerimonia di apertura del Typhoon All-Russian Aikido Center di Mosca, durante la quale Seagal ha tagliato il nastro e tenuto un breve discorso annunciando il suo impegno nell'addestramento dei soldati russi. Gli ucraini ci sono andati a nozze: giovedì, il ministero della Difesa di Kiev, in un tweet, ha ridicolizzato tanto Seagal per il suo strano modo di correre (descritto come «quello di un bambino incontinente con spaghetti al posto delle braccia»), quanto e soprattutto le forze armate russe, apparentemente intenzionate ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) L'attoreinsegnerà arti marziali ai soldati russi inviati sul fronte ucraino. Non è la trama dell'ennesimo film del Marine protagonista di “Trappola in alto mare”, ma una trovata della propaganda di Mosca. Nello scorso weekend, l'agenzia stampa di Stato Tass ha diffuso le immagini della cerimonia di apertura del Typhoon All-Russian Aikido Center di Mosca, durante la qualeha tagliato il nastro e tenuto un breve discorso annunciando il suo impegno nell'addestramento dei soldati russi. Gli ucraini ci sono andati a nozze: giovedì, il ministero della Difesa di Kiev, in un tweet, ha ridicolizzato tantoper il suo strano modo di correre (descritto come «quello di un bambino incontinente con spaghetti al posto delle braccia»), quanto e soprattutto le forze armate russe, apparentemente intenzionate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Libero_official : L’attore americano Steven #Seagal apre una palestra di aikido per insegnare l’arte marziale ai soldati russi. Gli u… - danilomik1 : @silupescu Steven Seagal in azione ?? - shziwnw : RT @_Brick_Block_: Forse non sapevi che: La #russia ha reclutato Steven Seagal per insegnare le arti marziali ai suoi soldati. I militari i… - blusewillis2 : RT @_Brick_Block_: Forse non sapevi che: La #russia ha reclutato Steven Seagal per insegnare le arti marziali ai suoi soldati. I militari i… - Marxtrixx : RT @messorina52: @Marxtrixx @AngelaAngelmi @VitoCavarretta @trabs62 Mi fido ma non ci vado?? L'ho judo,karate e aikido per combattere Steven… -