Stankovic | “Mihajlovic un papà | ma mio dolore non paragonabile a quello di Arianna

(Di domenica 26 marzo 2023) Dejanaggiunge: "Avevo diciannove anni quando sono arrivato in Italia, alla Lazio. Gli ho sempre camminato vicino"

Le parole di Dejan Stakovic, allenatore della Sampdoria, sulla stagione della squadra blucerchiata in Serie A Dejan Stakovic ha parlato al Corriere dello Sport della sua esperienza con la Sampdoria. ..." Dov'è scoppiato l'incendio ". Quando mi richiama, Dekiattacca così: sa bene che lo stavo cercando da giorni. " Ero a Dubai, il mio cellulare non prendeva ". Bugiardo perdonabile, come un altro serbo che occupa un posto enorme nel cuore di tutti,...... Gianluca Pagliuca, Giuseppe Bergomi, Laurent Blanc, Walter Samuel, Javier Zanetti, Dejan,... Gabriel Batistuta, Francesco Totti LAZIO : Angelo Peruzzi, Paolo Negro, Sinisa, ...

Stankovic: "Mihajlovic come un padre. Io più interista o laziale Dico che..." La Lazio Siamo Noi

Nel corso di un'ampia intervista concessa al Corriere dello Sport, Dejan Stankovic, attuale allenatore della Sampdoria, ha parlato del suo rapporto con Sinisa Mihajlovic: «Compagno, amico, era il mio ...Intervista al tecnico della Samp: José lo chiama fratellino e alla ripresa del campionato se lo ritroverà contro all’Olimpico ...