"Stagione finita": Skriniar, l'inquietante sospetto sull'infortunio (Di domenica 26 marzo 2023) "Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell'Inter e dei suoi specialisti esterni". Milan Skriniar affida a Instagram le sue considerazioni in merito ai problemi fisici, in particolare alla schiena, che lo hanno costretto a saltare gli impegni con la Slovacchia. Il centrale nerazzurro spiega: "L'Inter mi ha sottoposto ieri a un'ulteriore visita specialistica che ha confermato la diagnosi e quindi, già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società", aggiunge e conclude Skriniar che, a fine Stagione, lascerà il club nerazzurro per trasferirsi al Psg. Ma voci inquietanti parlano di Stagione finita: un colpo duro da digerire per l'Inter impegnata in un difficile ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 marzo 2023) "Ci tengo a dirvi che ho sempre seguito tutte le indicazioni mediche dello staff sanitario dell'Inter e dei suoi specialisti esterni". Milanaffida a Instagram le sue considerazioni in merito ai problemi fisici, in particolare alla schiena, che lo hanno costretto a saltare gli impegni con la Slovacchia. Il centrale nerazzurro spiega: "L'Inter mi ha sottoposto ieri a un'ulteriore visita specialistica che ha confermato la diagnosi e quindi, già da oggi, alla presenza dello staff medico, ho iniziato un nuovo ciclo di cure prescritte dal medico esterno di fiducia della società", aggiunge e concludeche, a fine, lascerà il club nerazzurro per trasferirsi al Psg. Ma voci inquietanti parlano di: un colpo duro da digerire per l'Inter impegnata in un difficile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ftbnews24 : Napoli, Kim: “Sono concentrato sulla squadra, la stagione non è ancora finita” - violanews : ??#Sirigu si lesiona il tendine d'Achille, stagione finita ??La porta della #Fiorentina e quegli 'sfortunati eventi'?? - violanews : #Sirigu, stagione finita dopo l'infortunio di ieri #Fiorentina - infoitsport : Guai in casa Viola: stagione finita, novità Biraghi - infoitsport : Una giornata da dimenticare per Sirigu: rottura del tendine d'Achille, stagione finita -