Spunta l’erede di Maurizio Costanzo in tv | no | non è Maria De Filippi | il prescelto

Leggi su howtodofor

(Di domenica 26 marzo 2023) Lo scorso 24 febbraioci ha lasciato. La televisione, dopo di lui, non sarà mai più la stessa. C’è, nel mondo dello spettacolo, qualcuno che crede che colui che può portare avanti l’eredità del grande giornalista sia già tra di noi. Scopriamolo insieme, dunque,di. Tutte le persone lasciano un segno del proprio passaggio sulla terra, che sia esso sociale, professionale o affettivo. C’è chi, indubbiamente, riesce a spiccare più di altri, e questo è proprio il caso di. Nato a Roma nel 1938,si è avvicinato molto giovane al mondo del giornalismo e, da allora, non se ne è mai più distaccato. Tuttavia, nel corso della sua carriera non si è mai posto alcun limite, motivo ...