Sporting Lisbona, nessun limite ai sogni: Juve avvertita (Di domenica 26 marzo 2023) Superato il Friburgo agli ottavi, la Juventus per coltivare il proprio obiettivo Europa League deve superare un altro scoglio importante, quello dello Sporting Lisbona (andata a Torino 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo). L’urna di Nyon non è stata clemente con i bianconeri e li ha messi di fronte ad una squadra ambiziosa e ricca di talento, che dopo aver eliminato l’Arsenal, la favorita alla vittoria finale, si iscrive di diritto fra le candidate a sollevare il trofeo sotto il cielo di Budapest. Sporting Lisbona, il percorso in Europa Il percorso che ha portato i lusitani ai quarti di finale di EL è il medesimo della Juve. I ragazzi di Amorim, infatti, sono partiti dai gironi di Champions, dove erano stati inseriti nel Gruppo D assieme a Tottenham, Marsiglia ed Eintracht ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 26 marzo 2023) Superato il Friburgo agli ottavi, lantus per coltivare il proprio obiettivo Europa League deve superare un altro scoglio importante, quello dello(andata a Torino 13 aprile, ritorno il 20 in Portogallo). L’urna di Nyon non è stata clemente con i bianconeri e li ha messi di fronte ad una squadra ambiziosa e ricca di talento, che dopo aver eliminato l’Arsenal, la favorita alla vittoria finale, si iscrive di diritto fra le candidate a sollevare il trofeo sotto il cielo di Budapest., il percorso in Europa Il percorso che ha portato i lusitani ai quarti di finale di EL è il medesimo della. I ragazzi di Amorim, infatti, sono partiti dai gironi di Champions, dove erano stati inseriti nel Gruppo D assieme a Tottenham, Marsiglia ed Eintracht ...

