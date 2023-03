Sport in tv oggi (domenica 26 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 26 marzo 2023) oggi, domenica 26 marzo 2023, saranno di scena diversi Sport: gli Sport invernali con le gare dei Mondiali di curling femminile e di Coppa del Mondo di sci di fondo, salto con gli sci e snowboard, il tennis con i tornei ATP e WTA, la pallavolo con i play-off, e molti altri ancora. L‘Italia di Giovanni Raineri è pronta ad esordire nel Sei Nazioni 2023: nel posticipo della prima giornata la Nazionale italiana di rugby femminile, oggi, domenica 26 marzo, alle ore 16.00, giocherà in casa contro la Francia allo Stadio Lanfranchi di Parma. Al National Stadium di Ta’ Qali, con inizio programmato per le ore 20.45 scenderanno in campo Malta ed Italia per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei di Germania 2024 di calcio. Malta è ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023)262023, saranno di scena diversi: gliinvernali con le gare dei Mondiali di curling femminile e di Coppa del Mondo di sci di fondo, salto con gli sci e snowboard, il tennis con i tornei ATP e WTA, la pallavolo con i play-off, e molti altri ancora. L‘Italia di Giovanni Raineri è pronta ad esordire nel Sei Nazioni 2023: nel posticipo della prima giornata la Nazionale italiana di rugby femminile,26, alle ore 16.00, giocherà in casa contro la Francia allo Stadio Lanfranchi di Parma. Al National Stadium di Ta’ Qali, con inizioto per le ore 20.45 scenderanno in campo Malta ed Italia per la seconda giornata di qualificazioni agli Europei di Germania 2024 di calcio. Malta è ...

