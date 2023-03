Specchia | arrestato il fratello dell’anziano morto | cadavere nella cisterna Indagine della polizia

...Cronaca Ricerca per: Home Sport PRIMAVERA 1 " Sei gol al Cesena: il Lecce consolida la ... primo in classifica, allo Stadio Comunale '' di Galatina ha battuto 6 - 1 il Cesena, ...In appello per Rocco Pierri , 47enne, il presunto responsabile dell'omicidio, la ... Anni prima, infatti vennenell'ambito dell'operazione "Santa Claus" e condannato con sentenza ...Fua Roma nel 1943 nella retata del ghetto e deportato, insieme a tutta la sua famiglia, ... Lunedì 30 gennaio alle ore 17 - Angolo di pace, di Valeria Gandus (Calamo, 2022). ...

Anziano ucciso a bastonate nel Salento, arrestato il fratello. Il corpo abbandonato in una cisterna Corriere della Sera

Nicola Scupola, dopo l’interrogatorio, è stato portato al carcere di Lecce. L’uomo è accusato dell’omicidio del fratello il cui cadavere è stato trovato ieri in una cisterna a cielo aperto a Specchia.SPECCHIA – Il cadavere di un uomo di 79 anni è stato trovato all’interno di una cisterna nei pressi delle campagne di Specchia. Si tratta del 79enne Vincenzo Scupola. Le autorità non escludono l’ipote ...