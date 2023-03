Sostituto di Paredes: la Juventus ha già individuato il suo erede (Di domenica 26 marzo 2023) La Juventus inizia a muoversi in ottica calciomercato per studiare la strategia migliore al fine di potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Ormai è risaputo che il vero mercato si fa con anticipo, per cercare di sfoltire un’eventuale concorrenza ed anticiparla. Uno dei nomi che in uscita potrebbe davvero concretizzarsi è quello di Leandro Paredes, quindi la Juventus dovrà andare a caccia di un Sostituto. Il centrocampista argentino sembra non aver per nulla convinto il tecnico Massimiliano Allegri. In diverse partite infatti, il tecnico livornese gli ha preferito il giovane Enzo Barrenechea. Questa è stata vista, dunque, come una vera e propria bocciatura per il centrocampista argentino. Il riscatto del campione del mondo è fissato ad una cifra mediamente alta, ovvero 22,6 milioni di euro da ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 26 marzo 2023) Lainizia a muoversi in ottica calciomercato per studiare la strategia migliore al fine di potenziare la squadra in vista della prossima stagione. Ormai è risaputo che il vero mercato si fa con anticipo, per cercare di sfoltire un’eventuale concorrenza ed anticiparla. Uno dei nomi che in uscita potrebbe davvero concretizzarsi è quello di Leandro, quindi ladovrà andare a caccia di un. Il centrocampista argentino sembra non aver per nulla convinto il tecnico Massimiliano Allegri. In diverse partite infatti, il tecnico livornese gli ha preferito il giovane Enzo Barrenechea. Questa è stata vista, dunque, come una vera e propria bocciatura per il centrocampista argentino. Il riscatto del campione del mondo è fissato ad una cifra mediamente alta, ovvero 22,6 milioni di euro da ...

