Sorpresa Kim dalla Francia: scenario da non credere per il Napoli, coinvolto anche Skriniar

Kim Minjae è senza dubbio uno dei grandi protagonisti di questo Napoli che vede ormai a un passo il sogno Scudetto e che può dire la sua anche in Champions League. Il difensore ex Fenerbahce è uno degli idoli dei tifosi, affascinati dal suo rendimento sempre straripante e continuo. Prestazione che pongono il centrale azzurro all'attenzione dei grandi club europei, anche se la volontà del club azzurro è quella di blindare la propria colonna difensiva dagli assalti dei top team.

"Kim piace al PSG": L'Equipe svela la reazione di De Laurentiis

In queste ore, L'Equipe ha fatto sapere che il Paris Saint-Germain sarebbe interessato a Kim Minjae, in virtù dei dubbi riguardo le condizioni di Milan Skriniar, promesso sposo dei francesi. Lo stesso quotidiano, nei giorni scorsi, aveva rivelato le forti preoccupazioni ...

