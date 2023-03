Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - ClemensDaniela : RT @LaStampa: 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - IzzoEdo : RT @LaStampa: 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - panzaantonio61 : RT @LaStampa: 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - Cmmy3 : @Giusepp19946267 @OrnellaVanoni Perché dovrei essere antifascista? non sono fascista e non sono antifascista Il fa… -

artista del Regno Unito e ho realizzato diverse opere ... ma come parte di una lotta" dice di sè la capitana ...Vorrei invece ricordare, in queste righe, la Lucye ...pena capitale fu commutata in lavori forzati e fu inviata in... la pace, ed i nostri giorni netestimonianza. Armando Boretto,...... le richieste dell' Ancile stesse di sempre: "Più posti del ... "Più posti del sistema accoglienza e integrazione,'... Matteo Biffoni, a una manifestazionenel marzo 2019