"Sono il Gesù Cristo della politica", il nuovo irriverente musical inglese sulla vita di Berlusconi (Di domenica 26 marzo 2023) Un nuovo musical sta per approdare nei teatri inglesi e il titolo lascia poco spazio all'immaginazione: "Berlusconi. A new musical". Si tratta di un'opera irriverente e oltraggiosa che ripercorre la vita del "tanto diffamato, incompreso, umile uomo del popolo: Silvio Berlusconi". Un musical che, ancor prima del suo debutto, ha già fatto parlare di sé. Leggi su lastampa (Di domenica 26 marzo 2023) Unsta per approdare nei teatri inglesi e il titolo lascia poco spazio all'immaginazione: ". A new". Si tratta di un'operae oltraggiosa che ripercorre ladel "tanto diffamato, incompreso, umile uomo del popolo: Silvio". Unche, ancor prima del suo debutto, ha già fatto parlare di sé.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pontifex_it : Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazion… - LaStampa : 'Sono il Gesù Cristo della politica', il nuovo irriverente musical inglese sulla vita di Berlusconi - Pontifex_it : I martiri sono il dono più prezioso che Dio ha potuto dare alla sua Chiesa, perché in loro si attualizza quell’“amo… - akhetaton11 : RT @Pontifex_it: Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazione. Nel… - GiuseppeMiro : RT @Pontifex_it: Ci sono momenti in cui la vita sembra un sepolcro chiuso: tutto è buio, intorno si vedono solo dolore e disperazione. Nel… -