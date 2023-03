"Sono antifascista". Ecco chi è la capitana (già sotto inchiesta) della nave di Banksy (Di domenica 26 marzo 2023) Pia Klemp è alla guida della Louis Michel, la nave Ong in stato di fermo a Lampedusa. Dalle missioni in mare all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: Ecco il passato della capitana Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Pia Klemp è alla guidaLouis Michel, laOng in stato di fermo a Lampedusa. Dalle missioni in mare all'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina:il passato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rubio_chef : Sono antifascista perché me lo scrivo da solo sul profilo, mi retwitta Propaganda, leggo ValigiaBlu e voto Pd, sono… - panzaantonio61 : RT @LaStampa: 'Sono un’antifascista e ho deciso da che parte stare'. Chi è Pia Klemp, la capitana della nave di Banksy - ecateiris : @mattiteo24 @GTossici @ultimora_pol Ti rendi conto che la costituzione è di fatto antifascista? Ti rendi conto che… - Cmmy3 : @Giusepp19946267 @OrnellaVanoni Perché dovrei essere antifascista? non sono fascista e non sono antifascista Il fa… - fetsania : @MariaGr12512482 @Pennacchiiiii È quello che ho pensato io ! Sono davvero schifata #antifascista#noneilmiogoverno -