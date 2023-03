Sonego-Tiafoe, ATP 1000 Miami: quando si gioca? Programma, orario d’inizio, tv e streaming (Di domenica 26 marzo 2023) Lorenzo Sonego affronterà Frances Tiafoe al terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano incrocerà il forte atleta statunitense sul cemento americano, l’appuntamento è per lunedì 27 marzo (terzo incontro a partire dalle ore 17.00 italiane). Si preannuncia grande spettacolo tra il nostro portacolori e il padrone di casa: il piemontese dovrà sovvertire il pronostico della vigilia, ma il numero 59 del mondo ha tutte le carte in regola per impensierire il numero 14 del ranking ATP. I precedenti sono in perfetta parità (1-1), entrambi si sono disputati lo scorso anno: Tiafoe ebbe la meglio al Masters 1000 di Parigi, Sonego trionfò in Coppa Davis. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Lorenzoaffronterà Francesal terzo turno del Mastersdi. Il tennista italiano incrocerà il forte atleta statunitense sul cemento americano, l’appuntamento è per lunedì 27 marzo (terzo incontro a partire dalle ore 17.00 italiane). Si preannuncia grande spettacolo tra il nostro portacolori e il padrone di casa: il piemontese dovrà sovvertire il pronostico della vigilia, ma il numero 59 del mondo ha tutte le carte in regola per impensierire il numero 14 del ranking ATP. I precedenti sono in perfetta parità (1-1), entrambi si sono disputati lo scorso anno:ebbe la meglio al Mastersdi Parigi,trionfò in Coppa Davis. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese ...

