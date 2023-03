Sonego, che rimonta su Evans! É al terzo turno a Miami (Di domenica 26 marzo 2023) In una giornata fino a quel momento nera per i giocatori italiani, ci pensa Lorenzo Sonego a riportare la luce . Nel "Miami Open presented by Itaù", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) In una giornata fino a quel momento nera per i giocatori italiani, ci pensa Lorenzoa riportare la luce . Nel "Open presented by Itaù", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SuperTennisTv : #MiamiOpen: terzo turno per #Sonego che sconfigge in rimonta Evans 4-6 6-3 6-2. Stop per Berrettini (McDonald 7-6… - LorenzoAndreol4 : RT @SuperTennisTv: #MiamiOpen: terzo turno per #Sonego che sconfigge in rimonta Evans 4-6 6-3 6-2. Stop per Berrettini (McDonald 7-6 7-6)… - apicella57 : RT @antogar78: Meno male che c’è #Sonego! Lollo ci evita una serata da incubo rimontando #Evans e ora si preannuncia un intrigante match co… - MutantFairy0 : @MauDonghi @GeorgeSpalluto Esatto, questo ti fa capire che culo che si è dovuto fare Sonego per annullare 12. Non è… - henryejune : RT @SuperTennisTv: #MiamiOpen: terzo turno per #Sonego che sconfigge in rimonta Evans 4-6 6-3 6-2. Stop per Berrettini (McDonald 7-6 7-6)… -