Sollevamento pesi, Mondiali Youth 2023: Claudio Scarantino centra l'undicesimo posto, vince Delos Santos (Di domenica 26 marzo 2023) Comincia con il piede sbagliato l'avventura dell'Italia ai Campionati Mondiali Youth 2023 di Sollevamento pesi, rassegna in scena in questi giorni in Albania. Claudio Scarantino infatti ha ottenuto solo l'undicesima piazza nella categoria fino ai -61 kg, scivolando fuori dalla top 10 dopo due prove complicate. L'azzurrino, salito in pedana con grandi ambizioni, è riuscito a completare soltanto un'alzata per segmento, tirando su 103 kg nello strappo (mancando quindi i tentativi di 106 kg e 107 kg) e 122 kg nello slancio (mancando i due tentativi di 128 kg), per un totale di 229 kg, quattro lunghezze in meno dello statunitense Aron Logan Lockwood, decimo con 229 kg. La gara è stata vinta dal filippino Albertan Ian Delos Santos che, dopo ...

