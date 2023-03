Snowboard, CdM slopestyle freesnow: Hasegawa trionfa in Svizzera nell’ultima tappa (Di domenica 26 marzo 2023) Nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2022/2023 di slopestyle freesnow, di scena a Silvaplana (Svizzera), la vittoria è andata al giapponese Taiga Hasegawa. Grazie ai suoi 92 punti, ha avuto la meglio sul canadese Liam Brearley (89) e sullo svedese Sven Thorgren (85). Niente da fare per i tre azzurri impegnati, Nicola Liviero, Leo Framarin ed Emil Zulian, che non sono riusciti a superare il taglio nelle qualificazioni. Per quanto riguarda la classifica generale, trionfa lo statunitense Dusty Henicksen con 296 punti. Completano il podio il giapponese Taiga Hasegawa con 186 e l’australiano Valentino Guseli con 165. Alberto Maffei, 46esimo con 11 punti, è il miglior italiano. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) Nell’ultimo appuntamento della Coppa del Mondo 2022/2023 di, di scena a Silvaplana (), la vittoria è andata al giapponese Taiga. Grazie ai suoi 92 punti, ha avuto la meglio sul canadese Liam Brearley (89) e sullo svedese Sven Thorgren (85). Niente da fare per i tre azzurri impegnati, Nicola Liviero, Leo Framarin ed Emil Zulian, che non sono riusciti a superare il taglio nelle qualificazioni. Per quanto riguarda la classifica generale,lo statunitense Dusty Henicksen con 296 punti. Completano il podio il giapponese Taigacon 186 e l’australiano Valentino Guseli con 165. Alberto Maffei, 46esimo con 11 punti, è il miglior italiano. SportFace.

