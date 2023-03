Smalling-Roma, rinnovo ad una condizione! Inter alla finestra ? Sky (Di domenica 26 marzo 2023) Nessuna novità sul rinnovo di Smalling con la Roma. Parti ad oggi distanti perlopiù sulla durata del contratto. L’Inter fiuta il colpo a zero rinnovo IN SALITA ? Chris Smalling non ha ancora trovato nessun accordo con la Roma. In casa giallorossa, si tratta della situazione più delicata. Come riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport 24, i capitolini hanno inizialmente offerto al difensore inglese un’offerta annuale al ribasso rispetto alle cifre attuali (3.8). Al no del giocatore, la Roma si è spinta poi ad un rilancio della stessa offerta ma con ingaggio quasi pari a quello corrente. Smalling sta prendendo tempo, ma ha fatto sapere di restare solo in caso di biennale. La situazione rimane, dunque, tutta da scrivere. Sul giocatore non ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 marzo 2023) Nessuna novità suldicon la. Parti ad oggi distanti perlopiù sulla durata del contratto. L’fiuta il colpo a zeroIN SALITA ? Chrisnon ha ancora trovato nessun accordo con la. In casa giallorossa, si tratta della situazione più delicata. Come riferisce Angelo Mangiante di Sky Sport 24, i capitolini hanno inizialmente offerto al difensore inglese un’offerta annuale al ribasso rispetto alle cifre attuali (3.8). Al no del giocatore, lasi è spinta poi ad un rilancio della stessa offerta ma con ingaggio quasi pari a quello corrente.sta prendendo tempo, ma ha fatto sapere di restare solo in caso di biennale. La situazione rimane, dunque, tutta da scrivere. Sul giocatore non ...

