Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2023: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo il successo all’esordio contro il serbo Laslo Djere, Jannik Sinner è pronto per tornare in campo al Masters 1000 di Miami. L’azzurro classe 2001 (testa di serie n.10) sfiderà nella notte italiana il bulgaro Grigor Dimitrov (n.21 del seeding): in palio ci sarà l’ottavo di finale contro uno tra il russo Andrey Rublev (n.6 del torneo) e il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.29). L’italiano, che è reduce dalla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Indian Wells, sembra avere qualcosa in più sulla carta per questo incontro, ma non partirà di certo già vincitore. Il bulgaro, che al debutto in questo torneo ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set, rappresenta infatti un ostacolo non facile da superare e servirà dunque una grande partita per batterlo. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale agli Internazionali ... Leggi su oasport (Di domenica 26 marzo 2023) Dopo il successo all’esordio contro il serbo Laslo Djere, Jannikè pronto per tornare in campo al Masters 1000 di. L’azzurro classe 2001 (testa di serie n.10) sfiderà nella notte italiana il bulgaro Grigor(n.21 del seeding): in palio ci sarà l’ottavo di finale contro uno tra il russo Andrey Rublev (n.6 del torneo) e il serbo Miomir Kecmanovic (testa di serie n.29). L’italiano, che è reduce dalla semifinale raggiunta al Masters 1000 di Indian Wells, sembra avere qualcosa in più sulla carta per questo incontro, ma non partirà di certo già vincitore. Il bulgaro, che al debutto in questo torneo ha sconfitto il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set, rappresenta infatti un ostacolo non facile da superare e servirà dunque una grande partita per batterlo. Tra i due c’è soltanto un precedente: risale agli Internazionali ...

