Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TheSinnersDrea1 : Più ripenso alla partita, più cresce il rammarico. Sinner non l'ha giocata al massimo e ha mostrato nel secondo set… - PoPaolino : Detto di Carlitos,Jannik cresce fisicamente e tecnicamente in maniera costante Destinato ad entrare nei 5 molto p… - Ale_Fab17 : #Alcaraz batte #Sinner. Lo spagnolo ancora deve cedere un set, è di nuovo a un passo da essere n.1 e un motivo c’è,… - persifal78 : Primo set perfetto. #Sinner cresce e vola in semifinale a #IndianWells -

perse quella che ancora oggi resta la sua unica finale in un Masters 1000 contro l'amico Hubert Hurkacz ma lanciò la stagione che lo portò a debuttare, seppur come riserva subentrato a Matteo ...- Dimitrovl'attesa in vista del match- Dimitrov , con il nostro tennista che venerdì sera ha dato risposte importante durante l'incontro di secondo turno contro Djere a Miami . ...l'attesa per la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells 2023 tra Carlos Alcaraz e Jannik, in quello che sarà il quinto confronto a livello Atp tra i due. Non sono però solamente i ...

Sinner, cresce l'ottimismo a Miami: stanotte la sfida a Dimitrov Tiscali

Se Jannik Sinner è ad oggi settimo nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata solo sui risultati stagionali, lo deve a una continuità di rendimento che lo rende uno dei giocatori ...Tutte le considerazioni che si possono fare al momento, in vista del terzo turno in programma questa domenica a Miami ...