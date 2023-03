Sindaco sventa due furti e mette i ladri in fuga. "Ho sentito l'adrenalina..." (Di domenica 26 marzo 2023) Luca Guerini è il primo cittadino di Ripalta Guerina, paese con poche centinaia di abitanti in provincia di Cremona. Nei giorni scorsi ha affrontato i ladri mettendoli in fuga due volte nel giro di poche ore Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 marzo 2023) Luca Guerini è il primo cittadino di Ripalta Guerina, paese con poche centinaia di abitanti in provincia di Cremona. Nei giorni scorsi ha affrontato indoli indue volte nel giro di poche ore

