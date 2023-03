Sindaco | riapra il cimitero delle Fontanelle Napoli non può gioire senza le capuzzelle

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 26 marzo 2023) Egregio signordi, Ove mai avesse già stanziato dei fondi per finanziare coreografie e feste per la vittoria dello scudetto azzurro, mi permetto di consigliarle di dirottare, da queste quote, quanto necessario al fine di assicurare una data certa per la conclusione dei lavori di messa in sicurezza e la riapertura, nella città di cui lei è, del, in vista dell’affidamento a chi si aggiudicherà il bando per l’assegnazione della sua gestione. Il motivo, banalmente, è che, mentre alla cittadinanza non mancheranno certo occasione e spirito di iniziativa per partecipare al concorso del motto più spassoso da tramandare ai posteri, cui poco o nulla potrà aggiungere o togliere il Comune, altrettanto certamente non è possibile ...