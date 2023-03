SIMONE CRISTICCHI a MONFALCONE e CORDENONS con PARADISO – Dalle tenebre alla luce (Di domenica 26 marzo 2023) A dieci giorni dalla tournée da tutto esaurito di Torneremo ancora, SIMONE CRISTICCHI sarà ancora una volta protagonista nei teatri del Circuito ERT. L’artista romano sarà martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 20.45 al Teatro Comunale di MONFALCONE e giovedì 30 marzo alle 21 all’Auditorium Aldo Moro di CORDENONS con PARADISO – Dalle tenebre alla luce. Sui due palchi regionali, assieme a SIMONE CRISTICCHI, si esibiranno l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone diretta da Valter Sivilotti, autore con CRISTICCHI delle musiche dello spettacolo, e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Alberto Busettini, cembalista e apprezzato concertista di livello ... Leggi su udine20 (Di domenica 26 marzo 2023) A dieci giorni dtournée da tutto esaurito di Torneremo ancora,sarà ancora una volta protagonista nei teatri del Circuito ERT. L’artista romano sarà martedì 28 e mercoledì 29 marzo alle 20.45 al Teatro Comunale die giovedì 30 marzo alle 21 all’Auditorium Aldo Moro dicon. Sui due palchi regionali, assieme a, si esibiranno l’Orchestra dell’Accademia Musicale Naonis di Pordenone diretta da Valter Sivilotti, autore condelle musiche dello spettacolo, e il Coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Alberto Busettini, cembalista e apprezzato concertista di livello ...

