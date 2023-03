Siena | 50enne trovato morto per strada a Piancastagnaio Indagano i carabinieri

(Di domenica 26 marzo 2023) Il corpo di un uomo di 50 anni è statoprivo di vita questo pomeriggio, 26 marzo, in Via dei Mulini, unasecondaria a

I Carabinieri della Compagnia di Montepulciano hanno arrestato un, di un comune del comprensorio, già affidato in prova per maltrattamenti contro la ex moglie, ...del Tribunale di. L'uomo ...... ungià affidato in prova per maltrattamenti contro la ex moglie, in esecuzione di un ... disposto dall'Ufficio di sorveglianza del Tribunale di. Dopo l'aggressione i carabinieri avevano ...Il provvedimento è stato notificato a un 54enne di Montespertoli, undi Firenze, un 49enne di Campi e un 46enne di

Piancastagnaio, 50enne ritrovato morto lungo una strada Valdelsa.net

Colpi di pistola nella notte, uomo ferito con quattro proiettili ieri sera a Torre Annunziata. L'episodio è avvenuto intorno alle 23.00 in via Torretta di Siena. Ad essere ferito un uomo, L.G. di 44 a ...L'uomo, un 50enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi portato con l'elisoccorso Pegaso 2 in codice giallo all'ospedale Scotte di Siena ...