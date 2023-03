Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MediasetTgcom24 : Sicurezza, il sindaco di Napoli al governo: 'Più agenti di notte' #sicurezza #manfredi #gaetanomanfredi - LegaCamera : Attilio Pierro Anche a sinistra ammettono che il Ponte sullo Stretto è necessario. Tranquillizziamo il governatore… -

Nella capitale domani 26 marzo il ministro dell'Interno incontra i sindaci di Roma, Napoli e Milano. Il punto sullanelle stazioni e soprattutto nella area circostanti 'terra di ...In generale,richiede "un forte impegno del Governo sul frontee tenuta sociale del nostro territorio". Sin dal suo insediamento il sindaco di Napoli ha favorito un coordinamento ...Lunedì è infatti in programma un vertice tra il responsabile del dicastero e i sindaci di Napoli, Roma e Milano proprio sulla. Sono le indicazioni cheformulerà al ministro dell'...

Sicurezza, Manfredi da Piantedosi: "Più agenti di notte e più poteri ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Nella capitale domani 26 marzo il ministro dell'Interno incontra i sindaci di Roma, Napoli e Milano. Il punto sulla sicurezza nelle stazioni e soprattutto nella area circostanti "terra di nessuno" ...Domani è in programma infatti un incontro tra il responsabile del Viminale e i sindaci di Napoli, Roma e Milano proprio sulla sicurezza, in particolare nella zona delle stazioni. In generale, Manfredi ...