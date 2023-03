Sgarbi non molla Sutri, "utile che io rimanga" (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Vittorio Sgarbi verso la ricandidatura a sindaco di Sutri (Viterbo). "Nel 2018 la scelta fu Sutri - ha detto il sottosegretario alla Cultura, attuale sindaco del Comune del Viterbese, durante una visita ad Arpino, in provincia di Frosinone - adesso immagino quella città dove sono stato sindaco in mano di chi potrebbe venire dopo di me con il senso di affidarla ai barbari. Provo una grande tenerezza per Sutri, e quindi ho la sensazione che forse sia utile che io rimanga. Temo che abbandonare Sutri sarebbe come mandare un bambino all'orfanotrofio. Ci sono personaggi che non si capisce come possano anche pensare di candidarsi, senza esperienza, senza cultura, senza storia". "A Sutri - ha proseguito Sgarbi - c'è una città ... Leggi su agi (Di domenica 26 marzo 2023) AGI - Vittorioverso la ricandidatura a sindaco di(Viterbo). "Nel 2018 la scelta fu- ha detto il sottosegretario alla Cultura, attuale sindaco del Comune del Viterbese, durante una visita ad Arpino, in provincia di Frosinone - adesso immagino quella città dove sono stato sindaco in mano di chi potrebbe venire dopo di me con il senso di affidarla ai barbari. Provo una grande tenerezza per, e quindi ho la sensazione che forse siache io. Temo che abbandonaresarebbe come mandare un bambino all'orfanotrofio. Ci sono personaggi che non si capisce come possano anche pensare di candidarsi, senza esperienza, senza cultura, senza storia". "A- ha proseguito- c'è una città ...

