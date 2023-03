Sgarbi affogato dagli incarichi | no ad Arpino | «Non ho tempo per fare il sindaco | ma l’assessore sì» In ballo ancora Sutri contro FdI e FI

Leggi su open.online

(Di domenica 26 marzo 2023) Diildi, o almeno provarci, Vittorionon ha nessuna intenzione, più che altro per illibero sempre più raro. Ma tra i mille impegni del sottosegretario della Cultura, oltre che consigliere regionale in Lombardia,di Cutri, pro-di Urbino e assessore a Viterbo, per citarne alcuni, il critico ha detto di essere «pronto ala mia parte per valorizzare questo splendido Comune. Se lo vorrete – ha detto in una conferenza stampa nel centro storico della città che diede i natali a Cicerone – saró il vostro assessore alla Cultura, comenon avrei il». Per il comune di 6.200 abitanti in provincia di Frosinone a correre comeci sarà quindi ...