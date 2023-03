Sfrattata per via del cane guida, Camilla ha ricevuto tantissime offerte di affitto dai bolognesi (Di domenica 26 marzo 2023) “Ho ricevuto una chiamata della ministra per le Pari Opportunità e Disabilità Alessandra Locatelli per esprimermi la sua solidarietà. Mi ha pure invitata con la mia cagnolina, quando poi l’avrò, ad andare a trovarla”: parla ai microfoni del Tgr Emilia-Romagna Camilla Di Pace, la 31enne bolognese non vedente rimasta senza casa perché la proprietaria – che non vuole animali nell’abitazione – ha deciso di non rinnovarle il contratto d’affitto nonostante la giovane avesse bisogno di un cane guida. La notizia ha fatto particolarmente scalpore e diverse persone si sono mobilitate per offrirle un posto in cui vivere. “Da una parte temevo l’indifferenza – ha detto ancora Camilla – ma dall’altra sapevo che in qualche modo la risposta dei bolognesi sarebbe arrivata. Purtroppo ... Leggi su tpi (Di domenica 26 marzo 2023) “Houna chiamata della ministra per le Pari Opportunità e Disabilità Alessandra Locatelli per esprimermi la sua solidarietà. Mi ha pure invitata con la mia cagnolina, quando poi l’avrò, ad andare a trovarla”: parla ai microfoni del Tgr Emilia-RomagnaDi Pace, la 31enne bolognese non vedente rimasta senza casa perché la proprietaria – che non vuole animali nell’abitazione – ha deciso di non rinnovarle il contratto d’nonostante la giovane avesse bisogno di un. La notizia ha fatto particolarmente scalpore e diverse persone si sono mobilitate per offrirle un posto in cui vivere. “Da una parte temevo l’indifferenza – ha detto ancora– ma dall’altra sapevo che in qualche modo la risposta deisarebbe arrivata. Purtroppo ...

