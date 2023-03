Serie C Girone A: Arzignano e Virtus Verona non smettono di stupire. 1-1 Piacenza-Novara, Pro Vercelli nei guai (Di domenica 26 marzo 2023) E’ un derby quello fra Vicenza ed Arzignano che non ha deluso le aspettative e ha rispecchiato perfettamente il periodo di forma attraversato dalle due squadre. Il Vicenza è in un momento di crisi e così si è dimostrato: imballata e con poche idee la squadra di Vesterby Thomassen ha sofferto la spregiudicatezza e la gamba degli ospiti che, potendo contare sul un reparto offensivo in stato di grazia ha compiuto l’impresa di passare incombe dal Menti. Antoniazzi, Parigi e Garofalo fanno sognare l’Arzignano che adesso allunga in zona playoff e accorcia le distanze proprio sul Vicenza ora solo a -2. Per il Vicenza inutile, se non al livello personale, la doppietta di Ferrari. Un punto prezioso in chiave playoff se lo aggiudica anche il Novara che dopo aver sofferto per lunghi tratti i ritmi e la fisicità del Piacenza, ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) E’ un derby quello fra Vicenza edche non ha deluso le aspettative e ha rispecchiato perfettamente il periodo di forma attraversato dalle due squadre. Il Vicenza è in un momento di crisi e così si è dimostrato: imballata e con poche idee la squadra di Vesterby Thomassen ha sofferto la spregiudicatezza e la gamba degli ospiti che, potendo contare sul un reparto offensivo in stato di grazia ha compiuto l’impresa di passare incombe dal Menti. Antoniazzi, Parigi e Garofalo fanno sognare l’che adesso allunga in zona playoff e accorcia le distanze proprio sul Vicenza ora solo a -2. Per il Vicenza inutile, se non al livello personale, la doppietta di Ferrari. Un punto prezioso in chiave playoff se lo aggiudica anche ilche dopo aver sofferto per lunghi tratti i ritmi e la fisicità del, ...

