Serie C 2022/2023, l’Entella a -2 dalla Reggiana: 2-0 alla Vis Pesaro (Di domenica 26 marzo 2023) La Virtus Entella espugna il campo della Vis Pesaro per 2-0 e si porta a due punti dalla vetta occupata dalla Reggiana. Al Benelli il match è indirizzato dopo tre minuti, quando Corbari sfrutta un cross di Meazzi per depositare in rete. La Vis Pesaro fatica a reagire e a creare occasioni. Al 76? arriva il raddoppio e la firma è di Tascone. Terza vittoria consecutiva anche per il Cesena che si impone 1-0 con il gol di Chiarello (74?). Resta nei piani alti la Carrarese che batte 3-0 il Siena con la doppietta di Capello. Tutto facile per il Gubbio che vince 2-1 con il San Donato con i sigilli di Arena (27?) e Vasquez (59?) in risposta al gol in apertura di Ubaldi (8?). I gol di Cioffi (41?) e Catanese (80?) permettono al Pontedera di imporsi sull’Imolese per 2-0. Uno a ... Leggi su sportface (Di domenica 26 marzo 2023) La Virtus Entella espugna il campo della Visper 2-0 e si porta a due puntivetta occupata. Al Benelli il match è indirizzato dopo tre minuti, quando Corbari sfrutta un cross di Meazzi per depositare in rete. La Visfatica a reagire e a creare occasioni. Al 76? arriva il raddoppio e la firma è di Tascone. Terza vittoria consecutiva anche per il Cesena che si impone 1-0 con il gol di Chiarello (74?). Resta nei piani alti la Carrarese che batte 3-0 il Siena con la doppietta di Capello. Tutto facile per il Gubbio che vince 2-1 con il San Donato con i sigilli di Arena (27?) e Vasquez (59?) in risposta al gol in apertura di Ubaldi (8?). I gol di Cioffi (41?) e Catanese (80?) permettono al Pontedera di imporsi sull’Imolese per 2-0. Uno a ...

