Serie C | 2-2 fra Catanzaro e Pescara | Cianci su rigore agguanta il Delfino

(Di domenica 26 marzo 2023) Pari spettacolo franella domenica pomeriggio di un Ceravolo imbandito a festa per la promozione dopo 20 anni delle Aquile. In campo è stata partita di tutto rispetto e per 95 minuti le due squadre se la sono giocata a viso parte per indole e per mentalità dei suoi due allenatori Vivarini e Zeman. Il tecnico dei giallorossi ha puntato sulla formazione tipo con Curcio al posto di Biasci infortunato dal primo minuto, mentre Zeman con Lescano, Kolaj e Merola. I ritmi sono subito vibranti al Ceravolo: clamorosa chance per il, con Sounas entra in area e serve Iemmello che da 0 metri manda incredibilmente fuori. Incredibilmente quasi il bomber del Girone C non trova la porta. Ilnon rinuncia a giocare e a portare pressing a tutto campo, come il solito gioco utilizzato da anni a questa ...